Die 10 teuersten Restaurants der Welt

Japan, die Schweiz und Frankreich dominieren die Liste der teuersten Restaurants der Welt. Eine Mischung aus hohen Kosten, starker Währung und großer Kochkunst.

Platz 1 belegt das „Kitcho“ in Tokio, gefolgt vom „Le Meurice“ in Paris und dem „Masa“ in New York. Hier die Top Ten der kostspieligsten Restaurants der Welt - zusammengestellt von „USA Today“.

1. Kitcho (Japan)

Im Kitcho in Kyoto glühen die Kreditkarten. Eine vierköpfige Familie muss für den Lunch etwa 1.800 Euro investieren. Für ein Kaiseki-Menü zahlt man also umgerechnet 450 Euro. Nach Meinung von Chef Kunio Tokuoka (54), Träger der Medal of Honour der japanischen Regierung, ist das Essen jeden Penny wert.

2. Le Meurice (Frankreich)

Wo Alain Ducasse, der Mann mit den meisten Michelin-Sternen der Welt, kocht bzw. die Küchenbrigade instruiert, wird es teuer. Im „Le Meurice“ in Paris liegt das Menü bei knapp 400 Euro. Dafür dinieren sie in einem der geschichtsträchtigsten Speisesäle der Welt. Die Luxusherberge an der Rue de Rivoli wird auch „Hotel des Rois“ genannt.

3. Masa (New York)

Im Masa am Columbus Circle in Manhattan ist es nicht viel billiger. Die Werke von Sushimeister Masayoshi Takayama kosten - ohne Getränke - etwa 340 Euro pro Person. Sollten sie übrigens ihre Reservierung stornieren müssen, wird ihr Deposit in Höhe von 200 Dollar einbehalten.

4. Maison Pic (Frankreich)

Auch in Valence, wo die beste Köchin der Welt, Anne-Sophie Pic, am Herd steht, muss man tief in die Tasche greifen. Für ein Menü zahlen die Gäste 330 Euro. Serviert wird hier seit den 30er-Jahren.

5. Hotel de Ville (Schweiz)

Chef Benoît Violier führt mit dem Hôtel de Ville in Crissier das teuerste Schweizer Restaurant in der Liste. Wer hier essen will, legt für ein 4-Gänge-Menü 300 Euro auf den Tisch.

6. Aragawa (Japan)

Das Aragawa in Tokyo liegt - laut „USA Today“ im Mittelfeld. Für die Fleischspezialitäten werden nur ausgewählte Tiere verarbeitet. Dafür zahlt man bis zu 275 Euro.

7. Ithaa (Malediven)

Fünf Meter unter dem Meeresspiegel zu speisen, hat seinen Preis. Ein Menü aus der europäisch orientierten Karte kostet bis zu 240 Euro.

8. Alain Ducasse at The Dorchester (Großbritannien)

Der Meister aus Paris schaut alle vier Wochen mal in die Töpfe des Dorchester in London … und das hat seinen Preis. Das saisonale Menü liegt bei 210 Euro.

9. Michel Bras Toya (Japan)

In Michel Bras japanischem Ableger kocht Cedric Bourassin. Das Restaurant liegt an einem Vulkansee und bietet natürlich französische Kost. Das teuerste Menü kostet dort 210Franken.

10. Schloss Schauenstein (Schweiz)

Andreas Caminada und seine ehemalige Partnerin Sieglinde Zottmaier schaffen es gerade so unter die Top Ten. In Fürstenau liegt das 6-Gänge-Menü bei 205 Euro.

Quelle: USA Today