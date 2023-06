Merlot 2020 von Graf Adelmann

Die ersten Sonnenstrahlen machen Lust auf Frühling. Und auf neue Geschmackserlebnisse. Die Sommeliers von Volkhardts Wein empfehlen einen herrlichen Merlot aus Deutschland.

Seit 40 Jahren baut das Weingut Graf Adelmann bereits Merlot an. Die heißen Muschelkalk-Lagen um Burg Schaubeck bei Kleinbottwar sind mit den warmen Sommern mittlerweile geradezu ideal für den Anbau der Nobel-Rebsorte.



Im Glas mittleres Granatrot, dann im Bouquet Noten von Kirsche und Paprika unterlegt mit kräutrigen Noten. Am Gaumen mittelgewichtig, pfeffrig, dezent rauchig mit feinkörnigen, präsenten Gerbstoffen auch aus dem Ausbau im Barrique. Sie verleihen dem Rotwein Struktur und vorzügliche Länge.



Ein Wein der winterliche Gelüste, zum Beispiel von lackierter Entenbrust mit knusprigem Polentastrudel, unterstreicht. Wer zum Merlot in den ersten Frühlingstagen greift, ist mit vegetarischem Spinatknödel mit Brotbutter bestens begleitet. Genießer von Käse greifen zu kräftigen, reifen Rohmilchkäsen, wie Appenzeller oder Comté.



Serviervorschlag: 16-18 Grad, leicht unter Raumtemperatur.