Michelin 2023: Neue Sterne über Wien und Salzburg

Das kulinarische Niveau in Wien und Salzburg ist nach wie vor sehr hoch. Der Michelin 2023 zählt 24 Restaurants mit einem bis drei Sternen oder einem Bib Gourmand.

In Wien führt das Amador des Spitzenkochs Juan Amador die Liste der Sternerestaurants an und darf sich auch 2023 über drei Sterne für seine kreative Küche freuen. Das positive Bild des Vorjahres setzt sich auch in der Kategorie der Zwei-Sterne-Restaurants fort: Hier konnten Mraz & Sohn, Konstantin Filippou, das Silvio Nickol Gourmet Restaurant und das Steirereck im Stadtpark ihre hervorragende Bewertung erneut bestätigen.

Folgende Restaurants der letztjährigen Auswahl durften ihren einen Stern behalten: [aend], Pramerl & the Wolf, Edvard, TIAN und APRON. Das TIAN genießt dabei eine Sonderstellung, denn es ist das einzige rein vegetarische Sterne-Restaurant der Stadt und zudem seit 2022 Träger des Grünen MICHELIN Sterns für sein nachhaltiges Konzept.

Wien: Bib Gourmand

Zu den bereits in der letzten Selektion empfohlenen Bib-Gourmand-Restaurants MAST Weinbistro, Vestibül, Woracziczky, Mochi und Meierei im Stadtpark gesellen sich in diesem Jahr die Neuzugänge ONYX und Specht, deren überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch diese Auszeichnung honoriert wird.

Neben dem mit einem MICHELIN Stern prämierten Restaurant TIAN, dessen nachhaltige Philosophie bereits im vergangenen Jahr mit dem Grünen Stern ausgezeichnet wurde, hat mit dem MAST Weinbistro nun ein weiteres Restaurant diese Auszeichnung erhalten.

Die Wiener Selektion 2023 umfasst zudem einige bemerkenswerte Neuzugänge: LOLA, Meissl & Schadn, Geschmacks-Tempel, Herzig, Kommod, Trattoria Martinelli, Duchardt, Esszimmer – Everybody’s Darling, ONYX und Specht wurden dieses Jahr zum ersten Mal in den Guide MICHELIN aufgenommen. Die beiden letztgenannten Restaurants erhalten eine Bib-Gourmand-Auszeichnung.

Auch in der Salzburger Gastronomie ist das kulinarische Niveau gleichbleibend hoch. Die Selektion 2023 umfasst insgesamt 20 Adressen. Die unangefochtenen Spitzenreiter sind das Ikarus und das SENNS.Restaurant, die beide mit zwei Sternen ausgezeichnet wurden. Auf ebenso hohem Niveau überzeugt die Küche des SENNS.Restaurant, wo Andreas Senns und Christian Geisler mit außergewöhnlichen Kreationen aufwarten. Unverändert bleiben die Restaurants mit einem Stern: Esszimmer, The Glass Garden und Pfefferschiff.

Salzburg: Bib Gourmand

Die diesjährigen Bib-Gourmand-Restaurants sind der Gasthof Auerhahn und das Reinhartshuber im Gwandhaus. Beide hatten sich bereits bei der vergangenen Selektion durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis einen Namen gemacht und sind mit dieser beliebten Auszeichnung des Guide Michelin weiterhin einen Besuch wert.

Neu in der Salzburger Selektion 2023 sind die Restaurants Mühlbacher und Meissl & Schadn. Letzteres ist mit einem Ableger erstmals auch in der Wiener Selektion vertreten. In beiden Lokalen lockt die österreichische Speisekarte nicht zuletzt mit einem absoluten Klassiker: dem berühmten Wiener Schnitzel.

Michelin Wien + Salzburg 2023: Alle Sterne (nach Orten geordnet)